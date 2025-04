Millionen Menschen im Sudan leiden laut UN unter extremem Hunger

New York: Im Sudan herrscht nach Einschätzung der Vereinten Nationen die größte humanitäre Krise weltweit. Laut dem Nothilfekoordinator des Welternährungsprogramms für die Region, Hughes, leiden fast 25 Millionen Menschen in dem Land unter extremem Hunger. Das sei die Hälfte der Bevölkerung. Das Ausmaß, was sich dort abspiele, drohe alles bisherige in den Schatten zu stellen, warnt er. Im Sudan herrscht seit zwei Jahren Bürgerkrieg. Millionen Menschen wurden vertrieben, innerhalb des Landes und auch über die Grenzen hinweg.

