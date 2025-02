Millionen Menschen besuchen bayerische Museen

Millionen Menschen besuchen bayerische Museen: Einrichtungen wie das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg oder das Lenbachhaus in München melden höhere Besucherzahlen im vergangenen Jahr. Das Deutsche Museum zählte mehr als 1,5 Millionen Besucher - die höchste Zahl seit 1984. 230.000 Tickets verkaufte das Museum Brandhorst in München. Das Plus von 90-tausend lag vor allem an der Schau "Andy Warhol & Keith Haring".

