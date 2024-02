Millionen Kinder in syrisch-türkischer Erdbebenregion brauchen Hilfe

Bonn: Auch ein Jahr nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei sind in dem Grenzgebiet 10,7 Millionen Kinder auf lebenswichtige Unterstützung angewiesen. Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF leben in Syrien rund 90 Prozent der Familien in Armut, mehr als die Hälfte von ihnen hat nicht genug zu essen. Gerade in den Bereichen Bildung und Wasserversorgung sei Hilfe notwendig, damit die Kinder nicht in einem Teufelskreis aus Not und Krisen gefangen bleiben, so Unicef. Während sich die Lage der türkischen Kinder verbessere, verschlechterte sich die Lebenssituation der syrischen Kinder auch aufgrund des anhaltenden Bürgerkriegs. Nach Angaben von Save the Children lebt ein Jahr nach dem Erdbeben noch jedes dritte Kind in einer Notunterkunft. Bei dem Erdbeben am 6. Februar 2023 waren in Syrien und der Türkei fast 60.000 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 13:15 Uhr