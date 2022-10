Millionen Kinder in Pakistan können nicht medizinisch versorgt werden

Nachrichtenarchiv - 30.10.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Islamabad: Nach der Flutkatastrophe in Pakistan sind nach Angaben der SOS-Kinderdörfer fast vier Millionen Kinder abgeschnitten von der medizinischen Versorgung. Auch mehr als 650.000 schwangere Frauen könnten nicht angemessen oder nur sehr schwierig betreut werden, so die Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Pakistan, Faisal. Die Überschwemmungen in Pakistan hatten etwa zwei Millionen Häuser beschädigt oder ganz zerstört. Die Weltbank schätzt die entstandenen Schäden auf 40 Milliarden Dollar. Behördenangaben zufolge sind mehr als 1.700 Menschen durch die Fluten umgekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2022 10:00 Uhr