Millionen Argentinier nach Brand an Leitung ohne Strom

Warnstreik legt weite Teile des Nahverkehrs in München lahm

München: Im öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt hat am frühen Morgen ein zweitägiger Warnstreik begonnen. Betroffen sind U-Bahnen, Trambahnen und viele Busse- aber nicht die S-Bahnen. Die Gewerkschaft verdi will damit Druck in den Tarifverhandlungen machen, in denen für München neben einem deutlichen Lohnplus auch die Angleichung an den Flächentarifvertrag gefordert wird. Warnstreiks gibt es außerdem bei Müllabfuhr und Stadtwerken. Vermutlich werden heute und morgen die Tonnen nicht geleert und die Wertstoffhöfe bleiben geschlossen. Morgen weitet Verdi die Aktionen im Nahverkehr aus. Dann trifft es auch Nürnberg inklusive Fürth und Erlangen, Augsburg, sowie Regensburg, Ingolstadt und Bamberg. In einigen diser Städte ist die Müllanbfuhr bereits heute im Ausstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2023 06:00 Uhr