Milliarden-Bußgeld gegen Gazprom in Polen wegen Nord Stream 2

Warschau: Im Zusammenhang mit dem Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 haben die polnischen Wettbewerbshüter gegen den russischen Gazprom-Konzern ein Bußgeld in Milliardenhöhe verhängt. Demnach soll Gazprom umgerechnet knapp 6,5 Milliarden Euro zahlen. Fünf weiteren an dem Projekt beteiligte Firmen wurde ein Bußgeld in Höhe von 52 Millionen auferlegt. Dem Gazprom-Konzern wird vorgeworfen, die umstrittene Pipeline ohne die Genehmigung der polnischen Behörde für Wettbewerb und Verbraucherschutz gebaut zu haben. Polen gehört zu den schärfsten Gegnern der Ostsee-Gasleitung, die auf mehr als 1200 Kilometern russisches Gas direkt nach Deutschland transportieren soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.10.2020 12:45 Uhr