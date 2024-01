Milli Vanilli-Biographie wird beim Bayerischen Filmpreis als "Bester Film" ausgezeichnet

München: Der Film "Girl you know it's true" ist bei der Verleihung der Bayerischen Filmpreise mehrfach ausgezeichnet worden. Die Biografie über die Pop-Gruppe Milli Vanilli wurde von der Jury zum besten Film gekürt, die Schauspieler Tijan Njie und Elan Ben Ali als beste Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Die Darstellerpreise gingen bei der Gala im Prinzregententheater an Hannah Herzsprung und Stefan Gorski. In der Kategorie Family Entertainment gewann der Familienfilm "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen". Veronica Ferres erhielt den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. Mit insgesamt 300.000 Euro an Preisgeldern gilt der Bayerische Filmpreis als eine der renommiertesten und bestdotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 23:00 Uhr