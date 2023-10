Militärtransporter fliegen Deutsche aus Israel aus

Tel Aviv: Die Bundeswehr hat zwei Militärtransporter nach Israel geschickt, um deutsche Staatsbürger und ihre Familien auszufliegen. In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums hieß es, die A400M-Maschinen brächten auf dem Hinweg Material nach Israel. Bereits in der Nacht sollen die Maschinen demnach wieder in Deutschland landen. Das israelische Militär hat inzwischen bestätigt, dass bei einem Einsatz im Gazastreifen die Leichen mehrerer Israelis gefunden wurden, die vor einer Woche von der Hamas verschleppt worden waren. Unklar ist, wie die Geiseln zu Tode kamen. Israel fliegt seit Tagen Luftangriffe auf den Gazastreifen. Dabei wurde offenbar auch das einzige christliche Krankenhaus in Gaza-Stadt beschädigt. Das teilte der anglikanische Erzbischof von Jerusalem mit. Die WHO forderte Israel auf, Gesundheitseinrichtungen, Mitarbeiter und Patienten zu schützen. Die Organisation kritisierte auch die Aufforderung Israels, den Norden des Gazastreifens und die dort liegenden Krankenhäuser zu räumen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 23:15 Uhr