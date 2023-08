Militärs im Niger ernennen Premierminister

Niamey: Die Putschisten im Niger haben den Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Zeine zum Premierminister ernannt. Ein Sprecher verlas im nigrischen Fernsehen eine entsprechende Erklärung. Zeine war in verschiedenen Regierungen des Landes seit der Jahrtausendwende bereits Kabinettschef, Wirtschafts- und Finanzminister und vertrat den Niger in internationalen Organisationen. Gestern hatte die hochrangige US-Diplomatin Nuland führende Mitglieder der selbsternannten Militärregierung getroffen. Sie nannte das Gespräch anschließend "sehr offen und bisweilen sehr schwierig". Mit dem entmachteten und nach wie vor in seiner Residenz festgesetzten Präsidenten Bazoum konnte sie nur telefonieren. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hat seine Wieder-Einsetzung gefordert und andernfalls mit Gewalt gedroht. Am Donnerstag wird sie beraten, wie sie weiter vorgeht.

