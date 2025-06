Militärparade in Washington startet im Beisein von US-Präsident Trump

Washington: Bei der Militärparade zum 250. Jahrestag der US-Armee ist Präsident Trump mit Jubel empfangen worden. Tausende Zuschauer säumen derzeit die Constitution Avenue nahe der National Mall in Washington. Trump betrat in Begleitung seiner Frau Melania eine riesige Bühne vor dem Weißen Haus. Anschließend wurden Salutschüsse abgefeuert, und die US-Nationalhymne erklang. Rund 6000 Soldaten, 50 Hubschrauber und 150 Panzer sollen an dem in den USA unüblichen Spektakel teilnehmen. Die Feier zum 250. Jahrestag der US-Armee wird jedoch von zahlreichen Demonstrationen gegen Trumps Amtsführung mit Zehnttausenden Teilnehmern und Gewalt überschattet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 01:00 Uhr