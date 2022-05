Militärparade in Moskau feiert Tag des Sieges über Hitler-Deutschland

Nachrichtenarchiv - 09.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: In der russischen Hauptstadt hat eine aufwendig inszenierte Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Hitler-Deutschland. Rund 11.000 Soldaten marschieren über den Roten Platz und präsentieren Panzer, Raketen und weiteres Militärmaterial. Eine Fliegerstaffel soll einen Bezug zum Ukraine-Krieg herstellen: Die Kampfjets werden am Himmel mit Rauchfahnen den Buchstaben "Z" formen, der das offizielle Symbol für den russischen Militäreinsatz ist. Die russische Propaganda behauptet nach wie vor, die Ukraine werde von Faschisten beherrscht. Die mit einem Großaufgebot an Uniformierten gesicherte Moskauer Innenstadt gleicht momentan einer Festung. Mit Spannung wird die Rede von Staats-Chef Putin erwartet, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist. An seiner Seite ist dieses Mal kein einziger ausländischer Staatschef zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2022 09:00 Uhr