Militärparade in Moskau erinnert an den Sieg über Nazi-Deutschland

09.05.2023 09:00 Uhr

Moskau: In diesen Minuten beginnt in der russischen Hauptstadt eine große Militärparade, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg über Nazi-Deutschland 1945 erinnert. Traditionell marschieren mehr als 10.000 Soldaten über den Roten Platz, Panzer und Raketen rollen durch die Stadt. Präsident Putin wird eine Rede halten. Dem Kreml zufolge findet die Veranstaltung unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. In den letzten Wochen hatte es mehrere mutmaßliche Drohnenangriffe und Sabotageakte gegeben, bei denen Züge entgleisten und Brände ausbrachen. Russland macht die Ukraine dafür verantwortlich. In mehreren russische Regionen finden die Siegesfeiern deshalb nur in kleinerem Umfang statt oder sie wurden ganz abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2023 09:00 Uhr