Militärmachthabert im Niger kündigt "Übergangsphase" an

Niamey: Der neue Militärmachthaber im Niger, Tiani, hat eine Übergangsphase angekündigt, die nicht länger als drei Jahre dauern soll. Wörtlich sagte der General in einer Fernsehansprache: Unser Ziel ist es nicht, die Macht an uns zu reißen. Er kündigte einen 30-tägigen nationalen Dialog an, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die den Grundstein für ein, so wörtlich, neues Verfassungsleben legen sollten. Indirekt warnte Tiani die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas vor einem militärischen Eingreifen im Niger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 02:00 Uhr