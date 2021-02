Militärjunta in Myanmar verhängt Kriegsrecht in Teilen des Landes

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rangun: Die Militärjunta in Myanmar hat in mehreren Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt. In seiner ersten Fernsehansprache begründete Armeechef Min Aung Hlaing den Putsch mit, so wörtlich, Wahlbetrug. Trotz Warnungen der Armeeführung protestierten den dritten Tag in Folge zehntausende Menschen gegen den Staatsstreich. Die Demonstranten forderten die Rückkehr zur Demokratie sowie die Freilassung der festgenommenen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weiterer Gefangener.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 01:00 Uhr