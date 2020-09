Militärischer Konflikt in Kaukasusregion Berg-Karabach flammt wieder auf

Nachrichtenarchiv - 27.09.2020 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerewan: In der kaukasischen Region Berg-Karabach ist der militärische Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder aufgeflammt. Die Länder beschuldigten sich gegenseitig, die jeweils andere Seite beschossen zu haben. Nach Angaben der Behörden hat es Tote aus beiden Lagern gegeben. Armenien verhängte das Kriegsrecht und ordnete die Mobilmachung der männlichen Bevölkerung an. Der Verteidigungsminister von Aserbaidschan verkündete, die Armee habe sieben Dörfer von armenischer Besatzung befreit. Die EU und Russland riefen beiden Seiten auf, die Gefechte sofort einzustellen. EU-Ratspräsident Michel forderte Armenien und Aserbaidschan auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 14:30 Uhr