Militärische Lage in ukrainischer Stadt Soledar ist unklar

Kurzmeldung ein/ausklappen Nato und EU arbeiten bei kritischer Infrastruktur zusammen

Brüssel: EU und Nato gründen zum Schutz kritischer Infrastruktur - wie der Energieversorgung - eine gemeinsame Arbeitsgruppe. Das haben Nato-Generalsekretär Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel angekündigt. Demnach sollen Experten beider Seiten in einer Taskforce zusammenarbeiten, um die größten Bedrohungen der kritischen Infrastruktur zu ermitteln und Schwachstellen zu untersuchen. Zunächst soll es um die Bereiche Verkehr, Energie, Digitales und Weltraum gehen. Stoltenberg betonte, Ziel sei es, widerstandsfähiger gegen potenzielle Bedrohungen zu werden. Das Thema war in den Fokus geraten, nachdem Ende September Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee aufgetreten waren, die auf Sabotage zurückzuführen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2023 12:00 Uhr