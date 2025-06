Militärische Eskalation zwischen Israel und Iran hält an

Tel Aviv: Die militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran hält an. Beide Länder haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. In Israel starben nach Angaben der Hilfsorganisation Magen David Adom mindestens acht Menschen, etwa 200 sollen verletzt worden sein. Iranische Raketen und Drohnen nahmen in zwei Angriffswellen israelische Ziele ins Visier, beispielsweise in den Regionen Jerusalem, Haifa und Westgaliläa. Im Süden von Tel Aviv traf eine iranische Rakete ein mehrstöckiges Haus. Einsatzkräfte suchen in den Trümmern nach Verschütteten. Viele Raketen aus dem Iran konnten abgewehrt werden, hieß es von Israels Militär, das seinerseits den Iran angriff. Ziele waren erneut Atomanlagen, Öl- und Erdgasfelder. Videos iranischer Medien zeigen brennende Öltanks. Über zivile Opfer im Iran gibt es keine Informationen. Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA hat Gastgeber Oman abgesagt. Irans Führung hatte das Treffen vorher als "sinnlos" bezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 08:00 Uhr