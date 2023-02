Kurzmeldung ein/ausklappen Militärhilfe für die Ukraine: Selenskyj und Scholz sind zu Gast in Paris

Paris: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in der französischen Hauptstadt mit Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz zusammengekommen. Bei dem Gespräch geht es um die weitere Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Details sind noch nicht bekannt. Zuvor war Selenskyj in London zu Gast. Vor dem Parlament unterstrich er seine Forderung nach Kampfflugzeugen. Zugleich bedankte sich Selenskyj für die Unterstützung der britischen Regierung in den vergangenen Monaten. Zum Thema Kampfjets sagte der britische Premierminister Sunak, bei der Militärhilfe für die Ukraine sei nichts vom Tisch. Auch Flugzeuge seien Teil der Gespräche gewesen. Konkrete Zusagen machte Sunak aber nicht. Er versprach lediglich, dass Großbritannien ukrainische Piloten ausbilden wird. Morgen wird Selenskyj beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

