Militärflugzeug in der Ukraine abgestürzt

26.09.2020 01:00 Uhr

Charkiw: In der Ukraine ist am Abend ein Militärflugzeug abgestürzt. Dabei sind nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, zwei Schwerverletzte sollen gerettet worden sein. Die Maschine vom Typ Antonow AN-26 soll bei der Landung am Boden zerschellt sein. An Bord des Militärflugzeugs waren offenbar Kadetten; es soll sich nach Agenturberichten um einen Übungsflug gehandelt haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 01:00 Uhr