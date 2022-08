Militärangriffe im Nahen Osten nehmen zu

Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaza: Die israelische Armee und radikal-islamische Palästinensergruppen im Gazastreifen setzen ihre gegenseitigen Raketenangriffe fort. Der palästinensische Islamische Dschihad hat derweil bestätigt, dass einer seiner führenden Kommandeure getötet wurde. Die Organisation teilte mit, Chaled Mansur, Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, sei gestern bei einem Luftangriff den Märtyrertod gestorben. In der Region gibt es zurzeit die schwersten Angriffe seit über einem Jahr. Die israelische Luftwaffe hat auch in der vergangenen Nacht wieder Angriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Das palästinensische Gesundheitsministerium meldet mindestens 24 tote Palästinenser, darunter sechs Kinder. Über 200 Menschen seien in den vergangenen zwei Tagen verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Militärs haben militante Palästinenser über 400 Raketen auf Israel abgefeuert. Die meisten seien abgefangen worden. Ägypten, die Vereinten Nationen und Katar sollen mit Vermittlungsversuchen begonnen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 08:00 Uhr