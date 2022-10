Militär: Ukraine gelingt Durchbruch an der Südfront

Söder macht Druck beim Thema Gaspreisbremse

München: Vor dem morgigen Treffen mit dem Bund erhöhen die Länder den Druck auf die Ampelkoalition, die angekündigte Gaspreisbremse einzuführen. Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich in der "Süddeutschen Zeitung" dafür ausgesprochen, dass sie schnell, umfassend und unbürokratisch in Kraft tritt – am besten noch in diesem Monat. Sonst seien Betriebe nicht mehr lebensfähig und viele Bürger in Finanznot. Bremens Bürgermeister Bovenschulte nannte die Gaspreisbremse eine gute Grundlage, um durch die Krise zu kommen. Laut Bovenschulte wird all das Bund und Länder aber viele Milliarden Euro kosten. Morgen kommen die Regierungschefs der Länder mit Kanzler Scholz zu Beratungen zusammen. Scholz hatte zuletzt angekündigt, einen 200 Milliarden Euro schweren „Abwehrschirm“ aufzulegen, um Wirtschaft und Bürger vor den gestiegenen Energiekosten zu schützen. Kernelement soll eine Gaspreisbremse sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2022 21:00 Uhr