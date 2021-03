Militär in Myanmar geht immer brutaler gegen Demonstranten vor

Nachrichtenarchiv - 15.03.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Yangon: In Myanmar gehen die Militärmachthaber offenbar immer brutaler gegen Demonstranten vor. Allein an diesem Wochenende sollen nach Angaben einer Gefangenen-Hilfsorganisation 38 Menschen bei Demonstrationen getötet worden sein. Die meisten Opfer gab es in der Metropole Yangon. Dort verhängte das Militär über zwei Stadtteile inzwischen das Kriegsrecht. In New York verlangte die UN-Sondergesandte für Myanmar, Schraner Burgener, mehr internationale Unterstützung für die Protestierenden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 00:00 Uhr