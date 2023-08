Militär erklärt Gabuns Regierung für abgesetzt

Libreville: Nur vier Tage nach den Wahlen im zentralafrikanischen Gabun hat das Militär die Macht übernommen. In einer Fernsehansprache verkündeten zwölf Angehörige von Streitkräften und Polizei das Ende des derzeitigen Regimes. Die Grenzen des Landes würden geschlossen, alle staatlichen Institutionen aufgelöst. Internationale Verpflichtungen werde man einhalten. Die Putschisten warfen dem wiedergewählten Präsidenten Bongo vor, seine Politik habe das Land ins Chaos gestürzt. Bongo ist seit 14 Jahren an der Macht. Zuvor hatte sein Vater an der Spitze des Staats gestanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 09:00 Uhr