Mike Pence zieht sich aus Rennen um US-Präsidentschaft zurück

Las Vegas: Mike Pence zieht sich aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft zurück. Der Repubikaner und ehemalige Vize-Präsident erklärte bei einer Veranstaltung in Las Vegas wörtlich: "Das ist nicht meine Zeit." Er werde seine Kampagne für die Nominierung zum Kandidaten aussetzen. Pence war vier Jahre Stellvertreter von Präsident Trump. Nach der Erstürmung des Kapitols durch militante Trump-Anhänger Anfang 2021 distanzierte sich Pence von seinem früheren Chef und warnte vor dessen Wiederwahl. Dessen ungeachtet will Trump bei der Präsidentenwahl in einem Jahr wieder antreten. In Umfragen liegt er deutlich vor seinen innerparteilichen Konkurrenten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 23:45 Uhr