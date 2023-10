Migrationspolitik spaltet EU-Gipfel in Granada

Granada: Die geplante Reform der Asyl- und Migrationsregeln in Europa spaltet offenbar weiterhin die EU. Während Parlamentschefin Metsola am Rande des informellen Gipfels in Granada von einer Einigung in greifbarer Nähe sprach, zeigten sich andere Politiker weniger optimistisch. Kommissionschefin von der Leyen sagte etwa, die EU müsse für die Reform noch viel Arbeit erledigen. Dabei gehe es zum Beispiel um den Zehn-Punkte-Plan von Lampedusa und auch um mittelfristige Ziele. Scharfe Kritik kam einmal mehr vom ungarischen Ministerpräsidenten Orbán. Eine Einigung bei der Migrationspolitik sei aus seiner Sicht für die nächsten Jahre unmöglich. Ungarn und Polen hatten vorgestern als einzige EU-Länder gegen die sogenannte Krisenverordnung gestimmt. Orbán kündigte deshalb an, künftig jegliche Kompromisse in der Migrationspolitik zu blockieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 15:00 Uhr