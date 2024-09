Migrationsgipfel soll kommende Woche fortgesetzt werden

Berlin: Der sogenannte Migrationsgipfel im Innenministerium ist zu Ende. Nach dem Treffen von Vertretern der Bundesregierung mit Unions-Politikern und Beteiligten der Bundesländer gab es kein gemeinsames Statement. Geäußert haben sich bisher nur der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Frei, und die CSU-Innenpolitikerin Lindholz. Konkrete Ergebnisse hat das Treffen ihnen zufolge nicht gebracht. Beide sprachen aber von einem guten und konstruktiven Austausch. Frei sagte, die Bundesregierung habe eine schnelle Reaktion auf den Messeranschlag von Solingen zugesagt. Nach seinen Worten ist die Union bereit, schon in der kommenden Woche Gesetzesvorhaben im Bundestag anzuschieben, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig ist. Lindholz sprach vor allem das Thema "Zurückweisung an den Grenzen an". Das sei angesichts der Überlastung der Kommunen die Grundfrage, um die Migrationszahlen zu senken.

