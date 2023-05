Migrationsgipfel erzielt keine Grundsatzentscheidung

Kurzmeldung ein/ausklappen Neuer Bahn-Warnstreik beginnt am Sonntag Abend

Berlin: Der Bahnverkehr in Deutschland dürfte von Sonntag Abend bis einschließlich Dienstag weitgehend lahm gelegt werden. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat zu einem 50-stündigen Warnstreik ab 22 Uhr am Sonntag aufgerufen. Er soll den Nah- und Fernverkehr sowie die S-Bahnen und auch den Güterverkehr umfassen. Die EVG sieht in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn und anderen Gesellschaften keine wesentlichen Fortschritte. Deshalb müsse man jetzt zeigen, wie ernst die Lage ist, so die EVG. Sie will den gesetzlichen Mindestlohn auch im Tarifvertrag festschreiben und verlangt darüber hinaus 12 Prozent oder mindestens 650 Euro mehr für die Beschäftigten. Die Bahn bietet zehn Prozent mehr und einen steuerfreien Inflationsausgleich, allerdings bei deutlich längerer Vertrags-Laufzeit.

