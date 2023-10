Migrationsforscher fordert mehr Rückführungsabkommen

Berlin: Um die hohe Zahl von Flüchtlingen in der EU zu reduzieren und Menschenleben zu retten, fordert der Migrationsexperte Gerald Knaus schnellere Rückführungen in sichere Herkunftsstaaten. Der Rheinischen Post sagte er, nur so könne erreicht werden, dass ohne Gewalt und im Einklang mit der Menschenrechtskonvention weniger Menschen in Boote auf dem Mittelmeer stiegen. Laut Knaus muss es dafür Verhandlungen mit den Herkunftsländern oder sicheren Drittstaaten geben, in denen glaubwürdige Verfahren durch das UN-Flüchtlingshilfswerk nötig seien. Und diesen Ländern müsse etwas angeboten werden, so Knaus, etwa erleichterte EU-Visa für ihre Bürger und erleichterte Zugänge zum europäischen Arbeitsmarkt. Derzeit sehe er keine Fortschritte in der EU, deshalb brauche es eine andere Politik. Nach Italien kämen heuer mehr Menschen in Booten als 2022, und es gebe auch mehr Tote.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 10:15 Uhr