Migrationsforscher beklagt "Entmenschlichung" von Flüchtlingen

Berlin: Der Migrationforscher Jochen Oltmer hat eine zunehmende Entmenschlichung von Flüchtlingen beklagt. Vor dem Spitzentreffen zur Asylpolitik im Kanzleramt rief der Professor von der Universität Osnabrück dazu auf, Herausforderungen gemeinsam und seriös anzugehen, anstatt die Stimmung mit Zuspitzungen anzuheizen. Die Perspektive derjenigen, die Schutz vor Not und Verfolgung suchten, spiele in aktuellen Diskussionen kaum eine Rolle, so der Forscher. Bundeskanzler Scholz empfängt am Abend Spitzenvertreter der Bundesländer sowie Oppositionsführer Merz in Berlin, um über Migration zu diskutieren. Die Ministerpräsidenten fordern eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen und mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 12:00 Uhr