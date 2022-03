Migrationsexperte wirbt für Aufnahme von Flüchtlingen

EU nimmt russischen Energiesektor ins Visier

Skopje: Das von der EU geplante vierte Sanktionspaket gegen Russland nimmt nach Angaben des Außenbeauftragten Borrell Form an. Die neuen Strafmaßnahmen würden Russland den Zugang zu den Märkten erschweren und auf die Mitgliedschaft des Landes bei internationalen Finanzinstituten sowie auf den russischen Stahl- und Energiesektor abzielen, sagte Borrell bei einem Besuch in Nordmazedonien. Die Sanktionen würden für weitere Personen und Unternehmen gelten, die dazu beitrügen, dass die Souveränität der Ukraine untergraben werde, so Borrell. Einem Medienbericht zufolge will die EU dabei auch Sanktionen gegen Roman Abramowitsch und weitere russische Oligarchen verhängen. So soll mit der nächsten Sanktionsrunde unter anderem das Vermögen von Abramowitsch eingefroren werden, dem Eigentümer des britischen Fußballclubs FC Chelsea. Zudem soll ihm und weiteren Betroffenen die Einreise in die EU verweigert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 21:00 Uhr