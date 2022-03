Migrationsexperte fürchtet größte Flüchtlingswelle seit 1945

Nachrichtenarchiv - 15.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Das UN-Flüchtlingskommissariat meldet wegen des Kriegs gegen die Ukraine einen steigenden Finanzbedarf an. Laut der Behörde haben private Organisationen zwar innerhalb von knapp zwei Wochen mehr als 200 Millionen Dollar - also 180 Millionen Euro- für Hilfe bereitgestellt. Das UNHCR braucht jedoch nach eigenen Angaben mehr als 500 Millionen Dollar für die Bewältigung der Aufgaben. Bislang haben nach UN-Angaben mehr als 2,8 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, mindestens zwei Millionen sollen innerhalb des Landes auf der Flucht sein. Der Migrationsexperte Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Situation in der Ukraine könne die größte Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg auslösen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2022 07:00 Uhr