Migrationsbeauftragter Stamp will Bleibemöglichkeiten für gut integrierte Flüchtlinge

Nachrichtenarchiv - 04.02.2023 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue Migrationsbeauftragte des Bundes, Stamp, will gut integrierten Menschen eine dauerhafte Bleibemöglichkeit in Deutschland bieten. Dabei gehe es um Personen, die zwar irregulär eingereist seien, sich hier aber seit Jahren an alle Regeln halten, sagte der FDP-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Menschen, die Arbeit hätten, die deutsche Sprache lernten und Kinder hätten, die in die Schule gehen, könnten von der Neuregelung profitieren. Gleichzeitig solle aber auch ein Schwerpunkt auf sogenannten Migrationsabkommen liegen. Denen zufolge müssen die Herkunftsländer ausreisepflichtige Bürgerinnen und Bürger zurücknehmen.

