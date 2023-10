Migrationsbeauftragter Stamp drängt auf langfristige Migrationspartnerschaften

Berlin: Im Streit um die Asylpolitik der Ampel-Koalition sieht der Migrationsbeauftragte Stamp offenbar weiterhin große Probleme. Rückführungsabkommen würden seiner Meinung nach kurzfristig nicht für eine Entspannung der Lage sorgen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, Deutschland habe in der Vergangenheit viele Rücknahmeabkommen geschlossen, nicht alle hätten aber in der Praxis funktioniert. Viel wichtiger sei es dagegen dauerhafte Migrationspartnerschaften mit Ländern aufzubauen, so der FDP-Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 05:00 Uhr