Migrations-Krise an polnisch-belarussischer Grenze schwelt weiter

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Die Krise um Migranten an der polnischen Grenze zu Belarus ist nach Einschätzung von Helfern noch nicht ausgestanden. Die polnische Hilfsorganisation "Gruppe Grenze" ist in den ersten drei Januarwochen 345 mal um Hilfe gebeten worden. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes haben seit Jahresbeginn 810 Menschen versucht, die Grenze zu überqueren. Auf der belarussischen Seite warten nach Einschätzung der "Gruppe Grenze" weiterhin viele Menschen auf eine Gelegenheit, in die EU zu gelangen. Wegen des kalten Wetters seien die Menschen, die die Grenze überwinden, jetzt in einem deutlich schlechteren Zustand als in den Monaten zuvor. Seit Monaten versuchen Tausende Migranten von Belarus aus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2022 09:00 Uhr