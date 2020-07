Migrantenverbände fordern mehr Maßnahmen gegen Rassismus

Filmkomponist Ennio Morricone ist gestorben

Rom: Der italienische Komponist und Oscar-Preisträger Ennio Morricone ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Rom. Morricone wurde vor allem durch seine Musik zum Western "Spiel mir das Lied vom Tod" berühmt. Der Musiker galt als einer der produktivsten Filmkomponisten der Welt mit hunderten Film- und Fernsehsoundtracks. Im letzten Jahr hatte er angekündigt, dass er kürzer treten und keine Soundtracks mehr komponieren wolle. Morricone war fünf Mal für den Oscar nominiert und wurde zwei Mal mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet: 2007 für sein Lebenswerk und 2017 für die Filmmusik zu "The Hateful Eight".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 10:00 Uhr