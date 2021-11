Migranten-Zustrom nach Belarus ist laut EU allmählich unter Kontrolle

Nachrichtenarchiv - 15.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In der Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze scheint eine leichte Entspannung in Sicht. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Borrell bekommt man den Zustrom von Migranten allmählich unter Kontrolle. Offenbar zeigten die Bemühungen Wirkung, Flüge mit Flüchtlingen an Bord nach Belarus zu stoppen. Die EU hatte ausländischen Fluglinien mit harten Sanktionen gedroht, sollten sie weiterhin Migranten nach Belarus bringen. Die belarussische Fluglinie Belavia stellte nun ihre Route von Dubai nach Minsk für Staatsbürger aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und dem Jemen ein. - Die EU-Außenminister beraten heute über weitere Sanktionen gegen Belarus. Brüssel wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, die Flüchtlinge aus Rache für frühere EU-Strafmaßnahmen absichtlich in die EU zu schleusen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2021 12:00 Uhr