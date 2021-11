Migranten versuchen weiterhin, von Belarus nach Polen zu gelangen

Neuinfektionen steigen weiter - auch Tschechien meldet neue Rekordwerte

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter. Laut Robert-Koch Institut liegt sie inzwischen bei 362. In Bayern wird sie mit 635 angegeben. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach glaubt, dass bald auch andere Bundesländer Teil-Lockdowns verhängen werden, ähnlich wie in Bayern und Sachsen. Im Deutschlandfunk sagte er, dazu werde es kommen, weil die beschlossenen Maßnahmen nicht sofort wirkten. Auch in Tschechien haben die Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Laut Gesundheitsministerium haben sich dort in den letzen 24 Stunden fast 23.000 Menschen angesteckt. Die Inzidenz im Land liegt bei über 900. Die tschechische Regierung will dennoch vorerst auf einen landesweiten Lockdown verzichten. Sie setzt stattdessen auf 2G in der Gastronomie und landesweite Massentests.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 12:00 Uhr