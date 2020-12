Migranten in Bosnien-Herzegowina zurück in ausgebranntem Lager

Sarajevo: In Bosnien-Herzegowina müssen die etwa 500 Flüchtlinge und Migranten aus dem Lager Lipa eine weitere Nacht in der Kälte verbringen. Nachdem das Lager nahe der Grenze zu Kroatien vergangene Woche abgebrannt war, sollten die Menschen eigentlich in eine Kaserne gebracht werden. Doch Anwohner des Ortes südwestlich von Sarajevo verhinderten, dass die Busse dorthin kamen. Am Nachmittag mussten die Flüchtlinge nach 24 Stunden in den Bussen wieder aussteigen und in das Lager zurückkehren. Da ihre Zelte abgebrannt sind, harren sie nun weiter bei kaltem Winterwetter ohne Heizung oder fließendes Wasser im Freien aus. Der Großmufti der islamischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina forderte eine bessere Behandlung der Migranten. Die Lage sei beschämend für das Land und den Rest Europas.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2020 23:00 Uhr