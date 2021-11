Migranten in Belarus beharren weiter auf Öffnung der EU-Grenze

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Auch nach rund zwei Wochen an der Grenze zu Polen sind tausende Migranten in Belarus weiter fest entschlossen, in die Europäische Union zu kommen. Es handelt sich um Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien und Afghanistan. Sie sind in einer Lagerhalle als Notunterkunft untergebracht. Nach Informationen des belarussischen Roten Kreuzes handelt es sich um rund 2000 Menschen. Helfer setzten heute ihre Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe fort. Die hygienischen Bedingungen seien sehr schlecht, hieß es. Die EU beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, um Druck auf den Westen auszuüben. Die Menschen aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan waren mit touristischen Visa nach Belarus eingereist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 09:00 Uhr