Migranten an Bord der Ocean Viking dürfen auf ein Quarantäneschiff wechseln

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien erlaubt offenbar den rund 180 Migranten auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" den Wechsel auf ein italienisches Quarantäneschiff. Die Übernahme soll am Montag stattfinden, hieß es am Abend aus dem Innenministerium in Rom. Die Lage auf dem Schiff der Organisation SOS Mediterranee hatte sich nach mehreren Suizidversuchen an Bord und einem Hungerstreik der Migranten zugespitzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 04:00 Uhr