Mietwagenpreise bleiben wohl weiter hoch

Grüne wollen an Tankrabatt festhalten - Habeck plant Kartellrechtsverschärfung

Berlin: Die Grünen wollen am so genannten Tankrabatt trotz massiver Zweifel festhalten. Parteichefin Lang sagte am Abend in der ARD wörtlich: "Wir stehen zu Kompromissen, die wir gemeinsam in der Ampel-Koalition verabschiedet haben." Es könnten aber auch andere Mittel wie eine Übergewinnsteuer als Lösung herangezogen werden. FDP-Chef Lindner sieht die Diskussion über eine solche Abgabe aber mit einer Verschärfung des Kartellrechts als abgeschlossen. Der Finanzminister unterstützt die entsprechenden Pläne des grünen Wirtschaftsministers Habeck. Die Richtung stimme, sagte Lindner im ZDF. Das Kartellamt müsse auch in der Lage sein, Märkte zu kontrollieren. Anlaß für die Pläne Habecks sind die anhaltend hohen Spritpreise - trotz des Tankrabatts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2022 22:00 Uhr