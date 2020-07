Mieterbund spricht sich erneut für Mietenstopp aus

Schweinfurter Gymnasium schließt wegen Corona-Fall

Schweinfurt: An einem Gymnasium in der unterfränkischen Stadt ist eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um das „Olympia-Morata-Gymnasium“. Die Schule bleibt bis einschließlich kommenden Mittwoch geschlossen, wie das Schweinfurter Landratsamt mitteilte. Da die betroffene Lehrkraft mit mehreren Kollegen Kontakt hatte, die sich jetzt ebenfalls in Quarantäne befinden, sei ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb nicht mehr möglich. Das Gesundheitsamt bemüht sich, möglichst zügig die gesamte Lehrerschaft, das Verwaltungspersonal und alle Schüler zu testen, die in der vergangenen Woche Unterricht hatten. Von den Ergebnissen hängt ab, ob die Schule tatsächlich am Donnerstag wieder geöffnet werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 18:00 Uhr