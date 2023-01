Mieterbund fordert Sondervermögen für sozialen Wohnungsbau

Kurzmeldung ein/ausklappen Dokumenten-Affäre in den USA weitet sich aus

Washington: Im Privathaus von US-Präsident Biden sind vertrauliche Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama entdeckt worden. Wie das Weiße Haus mitteilte, handelt es sich um eine kleine Anzahl an Papieren, die in der Garage und einem angrenzenden Raum in Bidens Haus in Wilmington im US-Staat Delaware gefunden wurden. Ein unabhängiger Sonderermittler soll den Fund untersuchen. Der US-Präsident habe bereits seine volle Kooperation zugesagt, hieß es in Washington. Anfang der Woche war bereits bekannt geworden, dass auch in Räumlichkeiten der Washingtoner Denkfabrik Penn Biden Center geheime Dokumente entdeckt worden waren. Als Vizepräsident hatte Biden dort zeitweise ein Büro genutzt. Auch im Privathaus von Bidens Amtsvorgänger Trump waren im vergangenen Sommer vertrauliche Dokumente gefunden worden.

