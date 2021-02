Mieterbund fordert mehr Investitionen in Sozialwohnungen

Kita-Kinder, Grundschüler und Abschlussklassen kehren zurück

München: Wie in neun anderen Bundesländern auch kehren heute die bayerischen Grundschüler in die Klassenzimmer zurück. Das gilt im Freistaat auch für die Abschlussklassen an Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen. In Städten und Landkreisen, wo die Inzidenz aber bei 100 oder höher liegt, bleibt es beim Distanzunterricht. Wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, muss zumindest die halbe Klasse zuhause bleiben. Laut Kultusministerium soll es in diesem Fall Wechselunterricht geben. In Bayern öffnen heute auch wieder die Kitas über die Notbetreuung hinaus, sofern das die örtliche Corona-Lage zulässt. Währenddessen läuft die Debatte, ob Lehrer und andere pädagogische Fachkräfte früher geimpft werden können als geplant. Bundesgesundheitsminister Spahn ist dafür und will heute mit seinen Kollegen aus den Ländern darüber sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2021 08:00 Uhr