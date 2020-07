Mieterbund befürwortet bundesweiten Mietenstopp

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Mieterbund befürwortet erneut einen bundesweiten Mietenstopp per Gesetz. Der Präsident des Bundesverbands, Siebenkotte, sagte dem "Tagesspiegel": Sollte der Berliner Mietendeckel vor dem Gericht nicht bestehen, wäre es besser, wenn die Bundesregierung einen solchen Mietenstopp einführe. Es brauche eine bundesweite Regelung, nach der die Mieten in den nächsten fünf bis sechs Jahren nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden dürfen. Das wäre rechtlich völlig unproblematisch und auch die Landesgesetze wären dann unnötig, so Siebenkotte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 14:00 Uhr