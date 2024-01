Mieterbund befürchtet drastischen Anstieg der Mieten

Berlin: Der Mieterbund befürchtet einen weiteren drastischen Anstieg der Mieten. Verbandspräsident Siebenkotten verwies in der "Augsburger Allgemeinen" auf die Krise am Bau und hunderttausende fehlende Wohnungen. Nach seinen Worten sind selbst bei bestehenden Verträgen in den vergangenen beiden Jahren die Mieten so stark wie noch nie gestiegen. Laut Siebenkotten wies etwa der aktuelle Mietspiegel in der Hochpreisregion München eine Verteuerung von 21 Prozent auf. Er sprach von einem Schock für alle betroffenen Mieter. Siebenkotten forderte die Bundesregierung auf, bezahlbaren Wohnraum ganz oben auf ihre Prioritätenliste zu setzen. Nötig seien auch ein Mietenstopp im Bestand, eine scharfe Mietpreisbremse für Neuvermietungen und das Verbot von Indexmieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 08:00 Uhr