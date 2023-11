Mieter darf auch Nebenwohnung laut BGH untervermieten

Karlsruhe: Ein Mieter darf grundsätzlich Teile seiner Wohnung untervermieten, um damit seine Ausgaben zu senken. Der Bundesgerichtshof sprach in einem Beschluss von einem "berechtigten Interesse", das der Vermieter akzeptieren müsse. So sei nicht relevant, ob der Mieter die Wohnung als Haupt- oder Nebenwohnsitz nutze. Im vorliegenden Fall hatte ein Mann in Berlin eine Dreizimmerwohnung gemietet und war später mit der Familie in ein Haus am Stadtrand gezogen. Die Wohnung wollte er aus beruflichen Gründen weiter nutzen und davon zwei Zimmer untervermieten. Der Vermieter erlaubte das aber nicht unbefristet. Das Landgericht Berlin muss nun neu über den Fall verhandeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 20:00 Uhr