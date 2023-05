Mieten könnten weiter steigen

Meldungsarchiv - 23.05.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Siebenkotten, rechnet mit deutlich steigenden Mieten auch in den kommenden Jahren. Den Funke-Zeitungen sagte er wörtlich: "Alles, was legal ist, wird an Mietsteigerungen ausgenutzt werden." Siebenkotten geht davon aus, dass die Mieten deutlich stärker als die Löhne steigen werden. Nach seinen Worten ist der soziale Sprengstoff, den diese Entwicklung beinhalte, noch nicht deutlich genug bei der Politik angekommen. Um Wohnen bezahlbar zu halten brauche es mehr Fördermittel.

