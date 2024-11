Mieten in deutschen Großstädten sind deutlich gestiegen

Berlin: Seit 2014 sind die durchschnittlichen Mietpreise in deutschen Großstädten deutlich gestiegen. Inzwischen kostet in den 14 größten Städten der Quardratmeter im Schnitt mehr als zehn Euro pro Monat. Vor zehn Jahren war das nur in München, Stuttgart und Frankfurt der Fall. Das hat die Bundesregierung auf Anfrage der Linken-Fraktion mitgeteilt. Besonders stark war der Anstieg in der Hauptstadt. Dort hat sich der Mietpreis pro Quadratmeter binnen neun Jahren verdoppelt - auf mehr als 16 Euro. Allerdings bleibt München das teuerste Pflaster - hier sind es über 20 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 12:00 Uhr