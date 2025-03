Miersch warnt Union und SPD vor pauschalen Kürzungen

Berlin: Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD hat SPD-Generalsekretär Miersch vor pauschalen Kürzungen in allen Ressorts gewarnt. Diese "Rasenmäher-Methode" klinge einfach, könne jedoch fatale Folgen haben, sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute gehen in Berlin die Verhandlungen über die Bildung einer neuen Bundesregierung weiter. Auf der Tagesordnung steht auch das Thema Finanzen. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung planen die Fachpolitiker von Union und SPD bis 2028 Mehrausgaben von mindestens 350 Milliarden Euro, unabhängig von den beiden Sondervermögen. Allein 86 Milliarden Euro sollen in den Gesundheitsbereich fließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 08:00 Uhr